Українцям заборонили ловити камбалу у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У північно-західній частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському лимані та на ділянці Сухого лиману, в межах Овідіопольського району заборонили вилов камбали. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держрибагентства.
"З 15 лютого по 30 квітня 2019 року заборонений будь-який вилов камбали (глоси) у північно-західній частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському лимані та на ділянці Сухого лиману, в межах Овідіопольського району", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що заборону встановлено з метою збереження чисельності риби під час нересту.
У Держрибагентстві нагадали, що у період з 1 січня по 31 травня 2019 року діє заборона на лов камбали в Азовському морі та затоці Сиваш.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали трьох браконьєрів на вилові понад 120 кг риби.
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