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Украинцам за месяц на 6% увеличили долги по зарплате

Украинцам за месяц на 6% увеличили долги по зарплате

Киев  •  УНН

 • 9525 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. На начало мая общая сумма задолженности по выплате заработной платы украинцам составила 2,615 млрд грн, за месяц увеличившись на 6,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

При этом задолженность по зарплате работникам экономически активных предприятий составила 1,416 млрд грн, за месяц увеличившись на 10,6%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНН, средняя номинальная зарплата украинцев в апреле достигла 10 269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. Реальная зарплата за это время выросла на 11,2%.

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