Украинцам за месяц на 6% увеличили долги по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На начало мая общая сумма задолженности по выплате заработной платы украинцам составила 2,615 млрд грн, за месяц увеличившись на 6,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
При этом задолженность по зарплате работникам экономически активных предприятий составила 1,416 млрд грн, за месяц увеличившись на 10,6%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНН, средняя номинальная зарплата украинцев в апреле достигла 10 269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. Реальная зарплата за это время выросла на 11,2%.