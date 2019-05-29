Українцям за місяць на 6% наростили борги із зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На початок травня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати українцям становила 2,615 млрд грн, за місяць збільшившись на 6,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
При цьому заборгованість із зарплат працівникам економічно активних підприємств сягнула 1,416 млрд грн, за місяць збільшившись на 10,6%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Як повідомляв УНН, середня номінальна зарплата українців у квітні сягнула 10 269 грн, збільшившись у порівнянні з квітнем минулого року на 21,1%. Реальна зарплата за цей час зросла на 11,2%.