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Украинский, которые планируют лечиться в Беларуси, сняли ограничения на пересечение границы во время карантина - МИД

Украинский, которые планируют лечиться в Беларуси, сняли ограничения на пересечение границы во время карантина - МИД

Киев  •  УНН

 • 13053 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Для украинцев, которые планируют лечиться или проходить медицинское обследование в Беларуси, сняли ограничения на пересечение границы во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает УНН.

"С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалось в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация. Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сообщается, что украинские граждане, которые имеют соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы.

"Это (изменение процедуры пересечения границы - ред.) касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования", - добавил министр.

Напомним, 29 октября Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса".

Уже 1 ноября Беларусь закрыла границы для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, пунктах пропуска в речных портах с целью предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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