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Українцям, які планують лікуватися в Білорусі, зняли обмеження на перетин кордону під час карантину - МЗС

Українцям, які планують лікуватися в Білорусі, зняли обмеження на перетин кордону під час карантину - МЗС

Київ • УНН

 • 13059 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Для українців, які планують лікуватися або проходитиме медичне обстеження в Білорусі, зняли обмеження на перетин кордону під час пандемії COVID-19. Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує УНН.

“З початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася у ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземний кордон. Особливо ті, кому необхідна трансплантація. Я негайно доручив нашому посольству в Мінську вирішити проблему. Вже у середині листопада ми узгодили питання в’їзду українських пацієнтів з білоруською владою. Я радий повідомити, що проблема вирішена”, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Повідомляється, що українські громадяни, які мають відповідні документи від білоруських медичних закладів, не повинні мати проблем із перетином кордону.

“Це (зміна процедури перетину кордону — ред.) стосується не лише критично важливих операцій, але й поїздок з метою медичного обстеження”, — додав міністр.

Нагадаємо, 29 жовтня Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус".

Вже 1 листопада Білорусь закрила кордони для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах, пунктах пропуску в річкових портах з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19.

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