Украинцам, которые экономили субсидии, завтра начнут выплачивать живые деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. От 2 ноября семьям, которые экономили "субсидий" за отопительный сезон 2016-17 годов начнут выплачивать монетизированые субсидии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН.
"С завтрашнего дня начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, которые экономили субсидии за отопительный сезон 2016-17 годов! Это - пилотный проект на пути к полной монетизации субсидий", - написал Розенко.
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Кроме того, Розенко добавил, что до 15 ноября все 1,7 млн семей, включенных в соответствующие списки на выплату получат на руки эти "живые" деньги.
В частности, в государственном бюджете Украины предусмотрено на эти выплаты 1,2 млрд грн.