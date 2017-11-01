Украинцам, которые экономили субсидии, завтра начнут выплачивать живые деньги

"С завтрашнего дня начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, которые экономили субсидии за отопительный сезон 2016-17 годов! Это - пилотный проект на пути к полной монетизации субсидий", - написал Розенко.

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Кроме того, Розенко добавил, что до 15 ноября все 1,7 млн семей, включенных в соответствующие списки на выплату получат на руки эти "живые" деньги.

В частности, в государственном бюджете Украины предусмотрено на эти выплаты 1,2 млрд грн.