Украинцам, которые экономили субсидии, завтра начнут выплачивать живые деньги

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2351 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64588 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132953 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108558 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111012 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108921 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101541 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106108 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102842 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147776 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украинцам, которые экономили субсидии, завтра начнут выплачивать живые деньги

Украинцам, которые экономили субсидии, завтра начнут выплачивать живые деньги

Киев  •  УНН

 • 12196 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. От 2 ноября семьям, которые экономили "субсидий" за отопительный сезон 2016-17 годов начнут выплачивать монетизированые субсидии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН.

"С завтрашнего дня начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, которые экономили субсидии за отопительный сезон 2016-17 годов! Это - пилотный проект на пути к полной монетизации субсидий", - написал Розенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К сентябрю два миллиона украинцев получат монетизацию субсидий - Розенко

Кроме того, Розенко добавил, что до 15 ноября все 1,7 млн семей, включенных в соответствующие списки на выплату получат на руки эти "живые" деньги.

В частности, в государственном бюджете Украины предусмотрено на эти выплаты 1,2 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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