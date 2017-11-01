Українцям, які економили субсидії, завтра почнуть виплачувати живі гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Від 2-го листопада сім'ям, які мали економію "субсидій" за опалювальний сезон 2016-17 років почнуть виплачувати монетизовані субсидії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає УНН.
"Із завтрашнього дня починаємо виплату монетизованих субсидій сім'ям, які мали економію субсидій за опалювальний сезон 2016-17 років! Це - пілотний проект на шляху до повної монетизації субсидій," - написав П.Розенко.
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Крім того, Розенко додав, що до 15 листопада усі 1,7 млн родин, які включені у відповідні списки на виплату, отримають на руки ці "живі" кошти.
Зокрема, у державному бюджеті України передбачено на ці виплати 1,2 млрд грн.