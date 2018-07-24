Украинцам возместили более 210 млн грн за "теплые кредиты"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины возместило населению в течение этого года более 210 млн грн за "теплые кредиты", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Госэнергоэффективности.
"Всего в 2018 году участникам программы "теплых кредитов" возмещено более 210 млн грн, а с начала действия программы в октябре 2014 года - более 2 млрд гривен", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в пресс-службе агентства, только в июле населению и ОСМД было возмещено 105 млн грн за участие в правительственной программе "теплые кредиты".
В частности, уточнили в ведомстве, наибольшую сумму компенсаций - 70 млн грн - получили домохозяйства, которые покупали энергоэффективные материалы для утепления частных домов.
Более 32 млн грн выплачено ОСМД, которые привлекали "теплые кредиты" на утепление многоэтажек.
Также более 2 млн грн перечислено тем семьям, которые установили твердотопливные котлы.
Как сообщал УНН, ЕБРР предоставит новое финансирование в размере 5,7 млн евро в рамках программы финансирования энергоэффективности в жилом секторе.