Українцям відшкодували понад 210 млн грн за "теплі кредити"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України відшкодувало населенню протягом цього року більше 210 млн грн за "теплі кредити", передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Держенергоефективності.
"Всього у 2018 році учасникам програми "теплих кредитів" відшкодовано більше 210 млн грн, а з початку дії програми у жовтні 2014 року - більше 2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні відомства.
Як зазначили у прес-службі агентства, лише у липні населенню та ОСББ було відшкодовано 105 млн грн за участь в урядовій програмі "теплі кредити".
Зокрема, уточнили у відомстві, найбільшу суму компенсацій – 70 млн грн - отримали домогосподарства, які купували енергоефективні матеріали для утеплення приватних будинків.
Понад 32 млн грн виплачено ОСББ, які залучали "теплі кредити" на утеплення багатоповерхівок.
Також більше 2 млн грн перераховано тим родинам, які встановили твердопаливні котли.
Як повідомляв УНН, ЄБРР надасть нове фінансування обсягом 5,7 млн євро в рамках програми фінансування енергоефективності в житловому секторі.