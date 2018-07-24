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Українцям відшкодували понад 210 млн грн за "теплі кредити"

Українцям відшкодували понад 210 млн грн за "теплі кредити"

Київ • УНН

 • 12043 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України відшкодувало населенню протягом цього року більше 210 млн грн за "теплі кредити", передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Держенергоефективності.

"Всього у 2018 році учасникам програми "теплих кредитів" відшкодовано більше 210 млн грн, а з початку дії програми у жовтні 2014 року - більше 2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначили у прес-службі агентства, лише у липні населенню та ОСББ було відшкодовано 105 млн грн за участь в урядовій програмі "теплі кредити".

Зокрема, уточнили у відомстві, найбільшу суму компенсацій – 70 млн грн - отримали домогосподарства, які купували енергоефективні матеріали для утеплення приватних будинків.

Понад 32 млн грн виплачено ОСББ, які залучали "теплі кредити" на утеплення багатоповерхівок.

Також більше 2 млн грн перераховано тим родинам, які встановили твердопаливні котли.

Як повідомляв УНН, ЄБРР надасть нове фінансування обсягом 5,7 млн євро в рамках програми фінансування енергоефективності в житловому секторі.

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