Украинцам в этом году возместили за "теплые кредиты" 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Заемщикам "теплых кредитов" - домохозяйствам и ОСМД - из госбюджета в Украине в этом году возместили уже 200 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.
"Всего в текущем году из госбюджета участникам программы выплачено уже 200 млн гривен. В общем, с 2014 года и по сей день правительством возмещено 2,6 млрд гривен", - указали в агентстве.
Так, более 100 млн грн возместило Госэнергоэффективности заемщикам "теплых кредитов" в августе этого года:
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- около 53 млн грн - для ОСМД;
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- более 50 млн грн - на утепление частных домов;
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- почти 2 млн грн - на твердотопливные котлы.
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Напомним, госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД.