Украинцам в этом году возместили за "теплые кредиты" 200 млн грн

"Всего в текущем году из госбюджета участникам программы выплачено уже 200 млн гривен. В общем, с 2014 года и по сей день правительством возмещено 2,6 млрд гривен", - указали в агентстве.

Так, более 100 млн грн возместило Госэнергоэффективности заемщикам "теплых кредитов" в августе этого года:



около 53 млн грн - для ОСМД;



более 50 млн грн - на утепление частных домов;



почти 2 млн грн - на твердотопливные котлы.



Напомним, госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД.