Українцям цього року відшкодували за "теплі кредити" 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Позичальникам "теплих кредитів" - домогосподарствам та ОСББ - із держбюджету в Україні цього року відшкодували вже 200 млн гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держенергоефективності.
"Всього у поточному році із держбюджету учасникам програми виплачено вже 200 млн гривень. Загалом, із 2014 року і по сьогодні урядом відшкодовано 2,6 млрд гривень", - вказали в агентстві.
Так, понад 100 млн грн відшкодувало Держенергоефективності позичальникам "теплих кредитів" у серпні цього року:
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- близько 53 млн грн – для ОСББ;
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- понад 50 млн грн – на утеплення приватних будинків;
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- майже 2 млн грн – на твердопаливні котли.
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Нагадаємо, держбанки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ.