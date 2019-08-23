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Українцям цього року відшкодували за "теплі кредити" 200 млн грн

Українцям цього року відшкодували за "теплі кредити" 200 млн грн

Київ • УНН

 • 7910 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Позичальникам "теплих кредитів" - домогосподарствам та ОСББ - із держбюджету в Україні цього року відшкодували вже 200 млн гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держенергоефективності.

"Всього у поточному році із держбюджету учасникам програми виплачено вже 200 млн гривень. Загалом, із 2014 року і по сьогодні урядом відшкодовано 2,6 млрд гривень", - вказали в агентстві.

Так, понад 100 млн грн відшкодувало Держенергоефективності позичальникам "теплих кредитів" у серпні цього року:

  • близько 53 млн грн – для ОСББ;
  • понад 50 млн грн – на утеплення приватних будинків;
  • майже 2 млн грн – на твердопаливні котли.

Нагадаємо, держбанки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ.

Українські Національні Новини

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