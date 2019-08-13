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Усі держбанки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ

Усі держбанки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ

Київ • УНН

 • 12246 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Уже три державні банки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держенергоефективності.

"Усі 3 державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк – знову видають "теплі кредити" для ОСББ", - повідомили в агентстві.

Так, Ощадбанк приєднався до цього переліку після того, як голова Держенергоефективності Сергій Савчук та голова правління Ощадбанку Андрій Пишний уклали додатковий договір про співпрацю щодо співфінансування виділених урядом 380 млн грн для утеплення.

"Для отримання відшкодування усі ОСББ мають подати до банків підтвердні документи та акти виконаних робіт до 30 листопада цього року", - додали в агентстві.

Нагадаємо, у червні на "теплі кредити" для ОСББ спрямували 380 млн грн, на додачу до прогнозованого 1 млрд грн на цю програму загалом.

Українські Національні Новини

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