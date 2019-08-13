Все госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Уже три государственных банка возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.
"Все 3 государственных банка - Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк - снова выдают "теплые кредиты" для ОСМД", - сообщили в агентстве.
Так, Ощадбанк присоединился к этому списку после того, как глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук и глава правления Сбербанка Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве по софинансированию выделенных правительством 380 млн грн для утепления.
"Для получения возмещения все ОСМД должны подать в банки подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября этого года", - добавили в агентстве.
Напомним, в июне на "теплые кредиты" для ОСМД направили 380 млн грн, в дополнение к прогнозируемому 1 млрд грн на программу в целом.