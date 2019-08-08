Держбанки в Україні знову почали видавати "теплі кредити"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. ПриватБанк та "Укргазбанк" знову видають "теплі кредити" після того, як на утеплення для ОСББ спрямували 380 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Держенергоефективності, передає УНН.
"Держенергоефективності уклало додаткові договори про співпрацю із ПриватБанком та "Укргазбанком" на співфінансування виділених урядом 380 млн грн для утеплення", - вказали у відомстві.
За даними Держенергоефективності, таким чином у цьому році ще близько 3 тисяч ОСББ, а це понад 230 тис. сімей, зможуть залучити до 1 млрд грн "теплих кредитів".
"Тому вже зараз, шановні голови ОСББ, подавайте заявки в "Укргазбанк" і ПриватБанк із готовими проектами на утеплення багатоповерхівок", - прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Нагадаємо, у червні на "теплі кредити" для ОСББ спрямували 380 млн грн.
Як повідомляв УНН, з початку 2019 року на початок липня близько 100 тис. сімей вже залучили понад 920 млн грн "теплих кредитів" із прогнозованих понад 1 млрд грн.