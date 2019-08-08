Госбанки в Украине снова начали выдавать "теплые кредиты"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. ПриватБанк и "Укргазбанк" снова выдают "теплые кредиты" после того, как на утепление для ОСМД направили 380 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности, передает УНН.
"Госэнергоэффективности заключило дополнительные договоры о сотрудничестве с ПриватБанком и "Укргазбанком" на софинансирование выделенных правительством 380 млн грн для утепления", - указали в ведомстве.
По данным Госэнергоэффективности, таким образом в этом году еще около 3 тысяч ОСМД, а это более 230 тыс. семей, смогут привлечь до 1 млрд грн "теплых кредитов".
"Поэтому уже сейчас, уважаемые председатели ОСМД, подавайте заявки в "Укргазбанк" и ПриватБанк с готовыми проектами на утепление многоэтажек", - прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Напомним, в июне на "теплые кредиты" для ОСМД направили 380 млн грн.
Как сообщал УНН, с начала 2019 года на начало июля около 100 тыс. семей уже привлекли более 920 млн грн "теплых кредитов" с прогнозируемых более 1 млрд грн.