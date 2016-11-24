Украинцам посоветовали осторожно планировать путешествия в Панаму и Коста-Рику из-за урагана "Отто"

В частности, как сообщили в пресс-службе, в Коста-Рике объявлено штормовое предупреждение на территории кантона Сан Карлос и в районах Дельта Коста-Рика, Калеро, Лас Барра, Тортугеро, Парисмина, Бока Пакуаре, покосы и Матина, а также на севере страны. В Панаме объявлено предупреждение в районах Колонну, Чипики, Бокас дель Торо и на севере страны. В Коста-Рике и Панаме из-за большого количества осадков и сильного ветра особая опасность грозит жителям низин и горных местностей.

В пресс-службе также отметили, что МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в вышеупомянутые районы, а тем гражданам, которые находятся на этих территориях, постоянно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации и актуальных угрозах; выполнять указания спасательных служб, а также учитывать возможные изменения движения наземного и воздушного транспорта.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Панамы и Коста-Рики, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Мексике на круглосуточную "горячую линию" по телефону: + 52-1-55-1451-477; Почетное консульство Украины в Коста-Рике по телефону: + 506- 2523-3200; Почетное консульство Украины в Панаме по телефону: + 507-6614-7400.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Никарагуа, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Куба на телефон "горячей линии" +535 429-51-31;

Кроме того, прием обращений граждан осуществляет круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail [email protected].