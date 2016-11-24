Українцям порадили обачно планувати подорожі до Панами та Коста-Ріки через ураган "Отто"

Зокрема, як повідомили у прес-службі, у Коста-Ріці оголошено штормове попередження на території кантону Сан Карлос та в районах Дельта Коста-Ріка, Калеро, Лас Барра, Тортугеро, Парісміна, Бока Пакуаре, Покосі і Матіна, а також на півночі країни. У Панамі оголошено попередження в районах Колону, Чіпікі, Бокас дель Торо та на півночі країни. У Коста-Ріці та Панамі через значну кількість опадів та сильний вітер особлива небезпека загрожує жителям низин та гірських місцевостей.

У прес-службі також відзначили, що МЗС рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від поїздок до вищезазначених районів, а тим громадянам, які перебувають на цих територіях, постійно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації та актуальні загрози; виконувати вказівки рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни руху наземного та повітряного транспорту.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації на території Панами і Коста-Ріки, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Мексиці на цілодобову “гарячу лінію” за номером телефону: +52-1-55-1451-477; Почесного консульства України в Кості-Ріці за номером телефону: +506- 2523-3200; Почесного консульства України в Панамі за номером телефону: + 507-6614-7400.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Нікарагуа, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Республіці Куба на телефон “гарячої лінії ” +535 429-51-31;

Крім того, прийом звернень громадян здійснює цілодобова “гаряча лініа” МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти [email protected].