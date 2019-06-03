Украинцам напомнили, какие вещи разрешено брать отдых за границей

КИЕВ. 3 июня. УНН. В пресс-службе Волынской таможни ГФС напомнили украинцам, что при планировании отпуска за границей вещи, которые граждане везут с собой, не должны использоваться ими в предпринимательских целях, они имеют в законодательстве определение: личные вещи для собственного потребления, передает УНН.