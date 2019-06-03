Украинцам напомнили, какие вещи разрешено брать отдых за границей

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22515 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 43172 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61279 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116464 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109941 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130036 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130108 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131292 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 53620 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 65841 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 63171 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 54258 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 40282 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 54258 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 116464 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 146244 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 158356 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217057 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 20724 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 25909 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 63171 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 65841 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124759 просмотра
Актуальное
Украинцам напомнили, какие вещи разрешено брать отдых за границей

Украинцам напомнили, какие вещи разрешено брать отдых за границей

Киев  •  УНН

 • 10760 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В пресс-службе Волынской таможни ГФС напомнили украинцам, что при планировании отпуска за границей вещи, которые граждане везут с собой, не должны использоваться ими в предпринимательских целях, они имеют в законодательстве определение: личные вещи для собственного потребления, передает УНН.

Так, в качестве основного к личным вещам, которые можно смело класть в чемодан в количестве, обеспечивающем потребности человека на период поездки, отнесены:

- Товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства;

- Одежда, белье, обувь, которые имеют личный характер, предназначенные для использования именно этим человеком и имеют признаки бывших в употреблении;

- Личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, которые имеют признаки бывших в упортреблении;

- Обоснованное количество электроники для использования одним лицом (например: телефон, фотоаппарат, ноутбук, флеш-карта, переносной радиоприемник или телевизор, магнитофон, проектор и т.п.);

- Индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за состоянием его здоровья (например тонометр, электронный (но не ртутный) термометр, инсулиновые шприцы в количестве, сопоставимым с продолжительностью поездки и т.д.);

- Детские или инвалидные коляски в количестве, соответствующем количеству детей или инвалидов, пересекающих границу;

- Переносные музыкальные инструменты, но не более 2 инструментов на лицо;

- Индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

- Часы, но не более 2 на человека.

- Индивидуальное спортивное снаряжение.

В целом, в отнесении товаров к личным вещам действует простое правило. Это - товары, предназначенные для обеспечения повседневных потребностей конкретного человека, предназначенные для использования этим человеком в адекватных его физиологических потребностей объемах (на период поездки).

Личные вещи можно перемещать через автомобильные пункты пропуска в обоих направлениях, они предъявляются к таможенному контролю путем совершения действия - выбора полосы движения "зеленый коридор" или устно, во время опроса. Личные вещи, независимо от их веса или цены не облагаются таможенными платежами и освобождаются от представления товаросопроводительных документов.

Напомним, Руководитель ГНС поддержал идею Зеленского по всеобщему декларированию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы