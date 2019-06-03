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Українцям нагадали, які речі дозволено брати на відпочинок за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. У прес-службі Волинської митниці ДФС нагадали українцям, що під час планування відпустки за кордоном речі, які громадяни везуть із собою, не повинні використовуватись ними у підприємницьких цілях і мають у законодавстві визначення: особисті речі для власного споживання, передає УНН.

Так, серед основного до особистих речей, які можна сміливо класти до валізи у кількості, що забезпечує потреби людини на період поїздки, віднесено:

- Товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби;

- Одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені для користування саме цією людиною і мають ознаки таких, що були у вжитку;

- Особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, які мають ознаки таких, які уже використовувались;

- Обґрунтована кількість електроніки для використання однією особою (наприклад: телефон, фотоапарат, ноутбук, флеш-карта, переносний радіоприймач чи телевізор, магнітофон, проектор тощо);

- Індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за станом її здоров’я (наприклад: тонометр, електронний (але не ртутний) термометр, інсулінові шприци у кількості, співставній з тривалістю поїздки тощо);

- Дитячі або інвалідні візки у кількості, що відповідає кількості дітей або інвалідів, які перетинають кордон;

- Переносні музичні інструменти, але не більше 2 інструментів на особу;

- Індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

- Годинники, але не більше 2 на особу.

- Індивідуальне спортивне спорядження.

В цілому, у віднесенні товарів до особистих речей діє просте правило. Це – товари, що призначені для забезпечення повсякденних потреб конкретної людини, призначені для використання саме цією людиною в адекватних до її фізіологічних потреб обсягах (на період поїздки).

Особисті речі можна переміщати через автомобільні пункти пропуску в обох напрямках, вони пред’являються до митного контролю шляхом учинення дії - вибору смуги руху "зелений коридор" або усно, під час опитування. Особисті речі, незалежно від їхньої ваги або ціни, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання товаросупровідних документів.

Нагадаємо, Керівник ДПС підтримав ідею Зеленського щодо загального декларування.

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