Керівник ДПС підтримав ідею Зеленського щодо загального декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Призначений очільник Державної податкової служби України Сергій Верланов підтримує ідею команди новообраного президента Володимира Зеленського про загальне декларування доходів громадян. Про це новопризначений голова ДПС Сергій Верланов повідомив журналістам після закінчення засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ця точка нуль, вона українському суспільству необхідна, щоб йти далі. Стосовно адміністративної складової, то ми зробимо все можливе з великим акцентом на діджиталізацію, на електронний сервіс для того, щоб все пройшло якомога безболісніше для всіх громадян", - зазначив він.
За його словами, в цілому втілити в життя цю ініціативу можливо, оскільки практично кожен громадянин може стати користувачем електронного кабінету платника податків, сервіс попереднього заповнення декларації про доходи зараз розвивається, а електронний ключ отримати неважко. Викликом стануть лише масштаби цієї ініціативи.
Нагадаємо, у 2018 році громадяни України задекларували 73,1 млрд грн доходу, отриманого у 2017 році, що на 16% більше, ніж роком раніше.