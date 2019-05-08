Керівник ДПС підтримав ідею Зеленського щодо загального декларування

"Ця точка нуль, вона українському суспільству необхідна, щоб йти далі. Стосовно адміністративної складової, то ми зробимо все можливе з великим акцентом на діджиталізацію, на електронний сервіс для того, щоб все пройшло якомога безболісніше для всіх громадян", - зазначив він.

За його словами, в цілому втілити в життя цю ініціативу можливо, оскільки практично кожен громадянин може стати користувачем електронного кабінету платника податків, сервіс попереднього заповнення декларації про доходи зараз розвивається, а електронний ключ отримати неважко. Викликом стануть лише масштаби цієї ініціативи.

Нагадаємо, у 2018 році громадяни України задекларували 73,1 млрд грн доходу, отриманого у 2017 році, що на 16% більше, ніж роком раніше.