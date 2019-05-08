Руководитель ГНС поддержал идею Зеленского о всеобщем декларировании
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Назначанный глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов поддерживает идею команды новоизбранного президента Владимира Зеленского о всеобщем декларировании доходов граждан. Об этом новоназначенный глава ГНС Сергей Верланов сообщил журналистам по окончании заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Эта точка ноль, она украинскому обществу необходима, чтобы идти дальше. Относительно административной составляющей, то мы сделаем все возможное с большим акцентом на диджитализацию на электронный сервис для того, чтобы все прошло, как можно безболезненнее для всех граждан", - отметил он.
По его словам, в целом воплотить в жизнь эту инициативу возможно, поскольку практически каждый гражданин может стать пользователем электронного кабинета налогоплательщика, сервис предварительного заполнения декларации о доходах сейчас развивается, а электронный ключ получить нетрудно. Вызовом станут лишь масштабы этой инициативы.
Напомним, в 2018 году граждане Украины задекларировали 73,1 млрд грн дохода, полученного в 2017 году, что на 16% больше, чем годом ранее.