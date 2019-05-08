Руководитель ГНС поддержал идею Зеленского о всеобщем декларировании

"Эта точка ноль, она украинскому обществу необходима, чтобы идти дальше. Относительно административной составляющей, то мы сделаем все возможное с большим акцентом на диджитализацию на электронный сервис для того, чтобы все прошло, как можно безболезненнее для всех граждан", - отметил он.

По его словам, в целом воплотить в жизнь эту инициативу возможно, поскольку практически каждый гражданин может стать пользователем электронного кабинета налогоплательщика, сервис предварительного заполнения декларации о доходах сейчас развивается, а электронный ключ получить нетрудно. Вызовом станут лишь масштабы этой инициативы.

Напомним, в 2018 году граждане Украины задекларировали 73,1 млрд грн дохода, полученного в 2017 году, что на 16% больше, чем годом ранее.