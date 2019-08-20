Украинцам дали советы как уберечься от гепатита В или С во время маникюра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинский дали советы как правильно выбрать мастера маникюра, чтобы не получить во время процедуры не только аккуратные ногти, но и инфекцию гепатита В или С. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Выбирая место, помните:
• экспресс-точки в торговых центрах и переходах вряд имеют необходимое оборудование для стерилизации металлических инструментов и не гарантируют чистоты рабочего места из-за большого потока людей;
• одноразовые пилочки и бафы — ваш надежную защиту, и вы имеете право увидеть, как их распаковывают перед сеансом;
• все многократные инструменты должны пройти стерилизацию в автоклаве или по крайней мере сухожаровом шкафу (он дает меньший уровень очистки);
• ультрафиолет используется исключительно для хранения стерилизованных инструментов и не делает ничего для их очистки.
Напомним, в Центре общественного здоровья МОЗ Украины нет информации о количестве людей, заразившихся ВИЧ и гепатитом C и B через косметические процедуры за 2018 год, однако инфицирования ВИЧ вследствие остальных не медицинских вмешательств получили три человека.