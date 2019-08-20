Українцям дали поради як вберегтися від гепатиту В чи С під час манікюру

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українцям дали поради як правильно обрати майстра манікюру, аби не отримати під час процедури не тільки акуратні нігті, а й інфекцію гепатиту В чи С. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центр громадського здоров’я України у Facebook.