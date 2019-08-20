Українцям дали поради як вберегтися від гепатиту В чи С під час манікюру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українцям дали поради як правильно обрати майстра манікюру, аби не отримати під час процедури не тільки акуратні нігті, а й інфекцію гепатиту В чи С. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центр громадського здоров’я України у Facebook.
Обираючи місце, пам’ятайте:
• експрес-точки у торгівельних центрах і переходах навряд мають необхідне обладнання для стерилізації металевих інструментів і не гарантують чистоти робочого місця через великий потік людей;
• одноразові пилочки та бафи — ваш надійний захист, і ви маєте право побачити, як їх розпаковують перед сеансом;
• усі багаторазові інструменти мають пройти стерилізацію в автоклаві або принаймні сухожаровій шафі (вона дає менший рівень очищення);
• ультрафіолет використовується виключно для зберігання стерилізованих інструментів і не робить нічого для їхнього очищення.
Нагадаємо, у Центрі громадського здоров’я МОЗ України немає інформації щодо кількості людей, які заразилися ВІЛ та гепатитом C і B через косметичні процедури за 2018 рік, однак інфікування ВІЛ унаслідок інших не медичних втручань отримали троє осіб.