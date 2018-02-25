Украинца задержали на въезде в аннексированный Крым - СМИ

"Во время проверки документов выяснилось, что мужчина, который следовал по маршруту Геническ - Джанкой, с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Крыма за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса России (грабеж)", - цитирует издание сообщение погрануправления.

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Издание также отмечает, что задержанного передали сотрудникам российской полиции, и те взяли его под стражу.