Українця затримали на в’їзді в анексований Крим - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. При в’їзді до Криму співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на анексованому півострові затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку на території сусідньої держави, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік, який прямував за маршрутом Генічеськ — Джанкой, із грудня 2017 року розшукується правоохоронними органами Криму за вчинення злочину за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу Росії (грабіж)”, — цитує видання повідомлення прикордонного управління.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Криму фігуранта "справи українських диверсантів" Захтея засудили до 6,5 років тюрми
Видання також зазначає, що затриманого передали співробітникам російської поліції, і ті взяли його під варту.