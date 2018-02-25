Українця затримали на в’їзді в анексований Крим - ЗМІ

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. При в’їзді до Криму співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на анексованому півострові затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку на території сусідньої держави, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

“Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік, який прямував за маршрутом Генічеськ — Джанкой, із грудня 2017 року розшукується правоохоронними органами Криму за вчинення злочину за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу Росії (грабіж)”, — цитує видання повідомлення прикордонного управління.

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Видання також зазначає, що затриманого передали співробітникам російської поліції, і ті взяли його під варту.

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