Українця затримали на в’їзді в анексований Крим - ЗМІ

“Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік, який прямував за маршрутом Генічеськ — Джанкой, із грудня 2017 року розшукується правоохоронними органами Криму за вчинення злочину за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу Росії (грабіж)”, — цитує видання повідомлення прикордонного управління.

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Видання також зазначає, що затриманого передали співробітникам російської поліції, і ті взяли його під варту.