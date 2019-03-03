Украинца с поддельным паспортом поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На границе с Польшей мужчина, чтобы избежать ответственности за поддельный паспорт, пытался дать пограничникам взятку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"В пункте пропуска "Шегини" во время мероприятий пограничного контроля пограничники обнаружили поддельный паспорт гражданина Португалии. Как выяснилось, фальшивый документ для проверки предоставил гражданин Украины, житель Житомира", - говорится в сообщении.
После объявления злоумышленнику решения о непропуске и составления протокола об административных правонарушениях, мужчина, чтобы избежать ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, предложил пограничникам взятку в размере 100 евро.
После этого сотрудники Госпогранслужбы передали мужчину Нацполиции с сообщением об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Напомним, в Одессе разоблачили контрабанду более чем 4 млн гривен.