В Одесі викрили контрабанду на понад 4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні вночі прикордонники не допустили незаконне переміщення контрабандних тютюнових виробів на суму понад 4 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Завдяки проведенню спільних заходів, міжвідомча група в складі оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби, співробітників СБУ та фіскальної служби, під процесуальним керівництвом Прокуратури в Одеській області, на автошляху Київ – Одеса затримала автомобіль української реєстрації "ДАФ". Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили 136 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва", - йдеться в повідомленні.
За попередньою оцінкою, сума вартості тютюнових виробів складає понад 4 млн грн. Вилучений товар передано у прокуратуру Одеської області. Тривають заходи зі встановлення шляхів потрапляння цигарок на територію України.
Нагадаємо, до Угорщини намагалися перемістити партію контрабандних цигарок.