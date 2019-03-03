В Одессе разоблачили контрабанду на более чем 4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня ночью пограничники не допустили незаконное перемещение контрабандных табачных изделий на сумму более 4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Благодаря проведению совместных мероприятий, межведомственная группа в составе оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы, сотрудников СБУ и фискальной службы, под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области, на автодороге Киев - Одесса задержала автомобиль украинской регистрации "ДАФ". Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 136 тісяч пачек сигарет белорусского производства", - говорится в сообщении.
По предварительной оценке, сумма стоимости табачных изделий составляет более 4 млн грн. Изъятый товар передан в прокуратуру Одесской области. Продолжаются мероприятия по установлению путей попадания сигарет на территорию Украины.
Напомним, в Венгрию пытались переместить партию контрабандных сигарет.