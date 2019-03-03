Українця з підробленим паспортом спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На кордоні з Польщею чоловік, аби уникнути відповідальності за підроблений паспорт, намагався дати прикордонникам хабара. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"У пункті пропуску "Шегині" під час заходів прикордонного контролю прикордонники виявили підроблений паспорт громадянина Португалії. Як з’ясувалося, фальшивий документ для перевірки надав громадянин України, мешканець Житомира", - йдеться в повідомленні.
Після оголошення зловмиснику рішення про непропуск та складання протоколу про адмінправопорушення, чоловік, аби уникнути відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України, запропонував прикордонникам хабар у розмірі 100 євро.
Після цього співробітники Держприкордонслужби передали чоловіка Нацполіції з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Нагадаємо, в Одесі викрили контрабанду на понад 4 млн гривень.