Украинец избран в число претендентов на звание лучшего гимнаста Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Восемнадцатилетний украинец Илья Ковтун попал в число претендентов на звание лучшего гимнаста года в Европе, сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Украинской федерации гимнастики.
Детали
Европейский гимнастический союз запустил голосование “Гимнаст года” в четырех категориях, которые являются олимпийскими дисциплинами: мужская спортивная гимнастика, женская спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте. В короткий список кандидатов в каждой категории попали только 5 спортсменов.
Ковтун вошел в топ-5 самых успешных спортсменов в мужской спортивной гимнастике. Став чемпионом Европы 2020 года среди юниоров, Илья фантастически перешел во взрослую возрастную категорию: получил бронзовую медаль многоборья чемпионата Европы 2021 года, занял 11 место в финале личного многоборья на Олимпийских играх в Токио, взял “бронзу” в многоборье на чемпионате мира.
К его достижениям в 2021 году добавляются также ряд медалей из Кубков мира и именной элемент на параллельных брусьях. В своем еще очень молодом возрасте Илья является невероятно талантливым и перспективным спортсменом. Примечательно, что голосование продлится до 22 февраля.
Справка
В честь Ковтуна назвали элемент на параллельных брусьях.