Українця обрано до числа претендентів на звання найкращого гімнаста Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Вісімнадцятирічний українець Ілля Ковтун потрапив до числа претендентів на звання найкращого гімнаста року в Європі, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Української федерації гімнастики.
Деталі
Європейський гімнастичний союз запустив голосування “Гімнаст року” у чотирьох категоріях, які є олімпійськими дисциплінами: чоловіча спортивна гімнастика, жіноча спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті. До короткого списку кандидатів у кожній категорії потрапили лише 5 спортсменів.
Ковтун увійшов до топ-5 найуспішніших спортсменів у чоловічій спортивній гімнастиці. Ставши чемпіоном Європи 2020 року серед юніорів, Ілля фантастично перейшов у дорослу вікову категорію: здобув бронзову медаль багатоборства чемпіонату Європи 2021 року, посів 11 місце у фіналі особистого багатоборства на Олімпійських іграх в Токіо, взяв “бронзу” у багатоборстві на чемпіонаті світу.
До його здобутків у 2021 році додаються також низка медалей з Кубків світу та іменний елемент на паралельних брусах. У своєму ще дуже молодому віці Ілля є неймовірно талановитим і перспективним спортсменом. Примітно, що голосування триватиме до 22 лютого.
Довідка
На честь Ковтуна назвали елемент на паралельних брусах.