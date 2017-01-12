Украинец А.Рокочий признан лучшим пауэрлифтером Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Европейская федерация пауэрлифтинга (EPF) обнародовала шорт-лист лучших спортсменов среди мужчин и женщин в классическом и экипированном пауэрлифтинге за 2016 год. Одним из обладателей почетного титула стал Алексей Рокочий из Донецкой области, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Украинец получил престижную награду благодаря победе на чемпионате Европы 2016 года в Чехии в категории до 120 кг, собрав полный комплект золотых наград. Кроме того, А.Рокочий становился бронзовым призером ЧЕ в абсолютном первенстве. В США, где в конце ноября проходил чемпионат мира 2016 года, украинец был близок к "серебру", но уступил награду по дополнительным показателям и стал бронзовым призером.
Также титул "Лучший пауэрлифтер Европы 2016" получили Виктория Карлишева из России, а в классическом пауэрлифтинге - София Лофт из Швеции и Мартинс Крузе из Латвии.
Отметим, что звание "Пауэрлифтер года" получили спортсмены, набравшие наибольшее количество очков на континентальном и мировом первенствах.
Напомним, что А.Рокочий является одним из десяти украинских пауэрлифтеров, которые получили лицензию на Всемирные игры 2017 года, которые пройдут с 20 по 30 июля в Польше.