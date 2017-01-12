Українця О.Рокочія визнали кращим пауерліфтером Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Європейська федерація пауерліфтингу (EPF) оголосила шорт-лист кращих спортсменів серед чоловіків і жінок у класичному та екіпірованому пауерліфтингу 2016 року. Одним з володарів почесного титулу став Олексій Рокочій з Донецької області, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Українець отримав престижну нагороду завдяки перемозі на чемпіонаті Європи 2016 року в Чехії у категорії до 120 кг, зібравши повний комплект золотих нагород. Окрім того, О.Рокочій ставав бронзовим призером ЧЄ в абсолютній першості. У США, де наприкінці листопада проходив чемпіонат світу 2016 року, українець був близьким до “срібла”, але поступився нагородою за додатковим показником і став бронзовим призером.
Також титул “Кращий пауерліфтер Європи 2016” отримали Вікторія Карлишева з Росії, а в класичному пауерліфтингу — Софія Лофт зі Швеції та Мартінс Крузе з Латвії.
Зазначимо, що відзнаку “Пауерліфтер року” отримали спортсмени, які набрали найбільшу кількість очок на континентальній та світовій першостях.
Нагадаємо, що О.Рокочій є одним з десяти українських пауерліфтерів, які здобули ліцензію на Всесвітні ігри 2017 року, що відбудуться з 20 по 30 липня у Польщі.