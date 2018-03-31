Украинца Балуха в крымском СИЗО перевели в другую камеру с наблюдением

"Владимира Балуха перевели из одиночной камеры в другую, с более нормальными условиями, где он находится под постоянным видеонаблюдением", - сообщили правозащитники.

В камере у Балуха, как отмечается, есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду. "Украинец расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки. И до начала голодовки к активисту в камеру приходили сотрудники СИЗО, которые пытались его отговорить от голодовки", - добавили в правозащитной группе.

19 марта Балух после вынесения ему приговора по сфабрикованному против него уголовному делу объявил бессрочную голодовку. 16 января Балуха "Раздольненский районный суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. "Верховный суд" Крыма 4 марта 2018 года изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев.

После аннексии Крыма патриот Украины Владимир Балух вывесил во дворе своего дома украинский флаг. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинец свою вину не признал.