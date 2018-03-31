Українця Балуха в кримському СІЗО перевели в іншу камеру зі спостереженням
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Український активіст Володимир Балух, який в СІЗО Сімферополя в анексованому Криму продовжує голодувати на знак протесту проти вироку, сильно схуд і змарнів, його перевели в іншу камеру. Про це повідомили в Кримській правозахисній групі після того, як напередодні українця відвідав адвокат, передає УНН.
"Володимира Балуха перевели з одиночної камери в іншу, з більш нормальними умовами, де він перебуваэ під постійним відеоспостереженням", - повідомили правозахисники.
У камері у Балуха, як відзначається, є сусід, з яким співробітники СІЗО приносять домашню їжу. "Українець розцінює це як форму знущання і спробу змусити його вийти з голодування. І до початку голодування до активіста в камеру приходили співробітники СІЗО, які намагалися його відмовити від голодування", - додали в правозахисній групі.
19 березня Балух після винесення йому вироку за сфабрикованою проти нього кримінальною справою оголосив безстрокове голодування. 16 січня Балуха "Роздольненський районний суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів. "Верховний суд" Криму 4 березня 2018 року змінив в частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі до 3-х років і 5 місяців.
Після анексії Криму патріот України Володимир Балух вивісив у дворі свого будинку український прапор. ФСБ РФ затримала активіста 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе активіст, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Українець свою провину не визнав.