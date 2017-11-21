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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 83097 просмотра

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Украинцев за месяц стало меньше на 10 тысяч человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на 1 октября 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 434,8 тыс. человек. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

По состоянию на 1 сентября 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 444,9 тыс. человек. Таким образом, за месяц украинцев стало меньше на 10,1 тыс. человек.

При этом численность постоянного населения Украины на 1 октября 2017 года составила 42 млн 265,1 тыс. человек, а по состоянию на январь-сентябрь достигала отметки в 42 млн 340 тыс. человек.

Также сообщается, что за 10 месяцев текущего года число родившихся составило 274 909 детей человек, а количество умерших - 428 471 человек.

Естественное сокращение населения Украины за январь-сентябрь 2017 составило 153 тыс. 562 человека.

Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе.

Напомним, за последние 26 лет численность украинцев с инвалидностью увеличилось почти вдвое.

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