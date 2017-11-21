Українців за місяць поменшало на 10 тисяч осіб

Станом на 1 вересня 2017 року чисельність населення України становила 42 млн 444,9 тис. осіб. Таким чином, за місяць українців поменшало на 10,1 тис. осіб.



При цьому чисельність постійного населення України на 1 жовтня 2017 року становила 42 млн 265,1 тис. осіб, а станом на січень-вересень сягала відмітки у 42 млн 340 тис. осіб.

Також повідомляється, що за 10 місяців поточного року кількість народжених склала 274 909 дітей осіб, а кількість померлих – 428 471 осіб.

Природне скорочення населення України за січень-вересень 2017 року склало 153 тис. 562 людини.

Зазначимо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення АТО на Донбасі.

Нагадаємо, за останні 26 років чисельність українців з інвалідністю збільшилась майже вдвічі.