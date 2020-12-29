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Украинцев в Хорватии просят следить за сообщениями от власти из-за землетрясения

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Хорватии возможно повторное землетрясение, украинцев просят следить за сообщениями компетентных органов Республики Хорватия о развитии сейсмологической ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Хорватии.

Украинцев в Хорватии просят следить за сообщениями от власти из-за землетрясения

“В связи с мощными землетрясениями, которые произошли 28-29 декабря 2020 года в Хорватии и сохранением вероятности дальнейших толчков, Посольство рекомендует гражданам Украины внимательно следить за сообщениями компетентных органов Республики Хорватия о развитии сейсмологической ситуации. Будьте осторожны. Следите за новостями. Старайтесь не паниковать”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае повторного толчка нужно избегать пребывания у линии электропередач и звонить по телефону +385916051010.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник на территории Хорватии.

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