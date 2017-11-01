Украинцев среди пострадавших и погибших в результате теракта в Нью-Йорке нет - посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Среди погибших и раненых в результате террористической атаки в центре Нью-Йорка граждан Украины нет. Об этом посольство Украины в США сообщило на ней странице в Facebook, передает УНН.
“По предварительной информации — украинских граждан среди погибших или раненых нет”, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что посольство Украины в США и Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке находятся на связи с правоохранительными органами города.
Как сообщал УНН, в результате наезда грузовика на людей и стрельбы в Нью-Йорке погибли 8 человек .