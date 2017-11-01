Українців серед постраждалих і загиблих внаслідок теракту в Нью-Йорку немає - посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Серед загиблих та поранених внаслідок терористичної атаки в центрі Нью-Йорка громадян україни немає. Про це посольство України в США повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За попередньою інформацією — українських громадян серед загиблих чи поранених немає”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що Посольство України в США та Генеральне консульство України в Нью-Йорку перебувають на зв’язку з правоохоронними органами міста.
Як повідомляв УНН, внаслідок наїзду вантажівки на людей і стрілянини в Нью-Йорку загинули 8 осіб.