Українців серед постраждалих і загиблих внаслідок теракту в Нью-Йорку немає - посольство

“За попередньою інформацією — українських громадян серед загиблих чи поранених немає”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що Посольство України в США та Генеральне консульство України в Нью-Йорку перебувають на зв’язку з правоохоронними органами міста.

Як повідомляв УНН, внаслідок наїзду вантажівки на людей і стрілянини в Нью-Йорку загинули 8 осіб.