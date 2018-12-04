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Украинцев попросили воздержаться от поездок в РФ

Украинцев попросили воздержаться от поездок в РФ

Киев  •  УНН

 • 10176 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал советует гражданам Украины по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку не исключено влияние на них специальных служб так и безосновательное возвращение. Об этом сообщил Отдел коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ, передает УНН.

“На границе с Россией мы фиксировали возвращения украинцев без объяснения всяких причин. Это были группы до 40 человек, которые не смогли проехать. Им не предоставлялись никакие документы о возвращении”, - сказал в ходе интервью одному из украинских телеканалов Петр Цигикал.

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Руководитель пограничного ведомства отметил, что украинские пограничники в случае возврата гражданина составляют соответствующий протокол, который выдается человеку на руки, а российская сторона действует не в правовом поле.

Также Петр Цигикал отметил, что Госпогранслужба работает строго в рамках действующего законодательства. В частности, на государственной границе проводятся мероприятия направленные на усиление мер безопасности, чтобы не допустить в Украину лица, которые могут быть причастны к дестабилизации ситуации или террористической деятельности.

Кроме того, во въезде в Украину могут ограничиваться лица, которые не могут четко объяснить цели своей поездки, незаконно посещали оккупированные территории Украины, по которым есть запрет во въезде, которые превысили срок своего пребывания на территории нашего государства и тому подобное.

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Отметим, что российские пограничники за последние дни через границу не пропустили более 150 граждан Украины. Вместе с тем, по информации УНН, с момента действия военного положения на территорию Украины не пустили почти 700 граждан РФ.

Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение до 26 декабря.

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