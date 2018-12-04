Українців попросили утриматися від поїздок до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал радить громадянам України за можливості утриматися від поїздок в Російську Федерацію, оскільки не виключено вплив на них спеціальних служб так і безпідставне повернення. Про це повідомив Відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації ДПСУ, передає УНН.
“На кордоні з Росією ми фіксували повернення українців без пояснення жодних причин. Це були групи до 40 осіб, які не змогли проїхати. Їм не надавалися ніякі документи про повернення”, — сказав у ході інтерв’ю одному з українських телеканалів Петро Цигикал.
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Керівник прикордонного відомства відмітив, що українські прикордонники у разі повернення громадянина складають відповідний протокол, який видається людині на руки, а російська сторона діє не в правовому полі.
Також Петро Цигикал зазначив, що Держприкордонслужба працює чітко в рамках діючого законодавства. Зокрема, на державному кордоні здійснюються заходи направлені на посилення заходів безпеки, аби не допустити в Україну осіб, які можуть бути причетні до дестабілізації ситуації чи терористичної діяльності.
Крім того, у в’їзді в Україну можуть обмежуватися особи, які не можуть чітко пояснити мети своєї поїздки, незаконно відвідували окуповані території України, по яким є заборона у в’їзді, перевищили строк свого перебування на території нашої держави тощо.
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Зазначимо, що російські прикордонники за останні дні через кордон не пропустили більше 150 громадян України. Разом з тим, за інформацією УНН, з моменту дії воєнного стану на територію України не пустили майже 700 громадян РФ.
Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.