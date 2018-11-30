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Клімкін: на території РФ перебуває 3,5 млн українців

Клімкін: на території РФ перебуває 3,5 млн українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Останні 5 років на території країни-агресора, Російської Федерації, перебуває 3,5 млн громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Під час російської агресії, 5 років, у нас знаходиться на території країни-агресора 3,5 млн українців. Ми рахуємо 3,4-3,5. У нас в плані перетину кордону з Росією навіть у 2013 році, до війни було на 1 млн перетинів менше (6,2 млн), ніж в 2017 році”, — сказав Клімкін.

На думку міністра, Україні не потрібні дипломатичні стосунки з Росією. Він повідомив, що провів консультації з деякими країнами щодо представлення України в РФ. Але, на думку партнерів, враховуючи весь масштаб, вони можуть слугувати лише формальним “поштовим ящиком”.

“Якщо ми знайдемо опції, тоді ми підемо далі”, — додав міністр.

Як повідомляв УНН, Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією.

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