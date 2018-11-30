Климкин: на территории РФ находится 3,5 млн украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За последние 5 лет на территории страны-агрессора, Российской Федерации, находится 3,5 млн граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Во время российской агрессии, 5 лет, у нас находится на территории страны-агрессора 3,5 млн украинцев. Мы считаем 3,4-3,5. У нас в плане пересечения границы с Россией даже в 2013 году, до войны было на 1 млн пересечений меньше (6,2 млн), чем в 2017 году", - сказал Климкин.
По мнению министра, Украине не нужны дипломатические отношения с Россией. Он сообщил, что провел консультации с некоторыми странами по представлению Украины в РФ. Но, по мнению партнеров, учитывая весь масштаб, они могут служить лишь формальным "почтовым ящиком".
"Если мы найдем опции, тогда мы пойдем дальше", - добавил министр.
Как сообщал УНН, Украина планирует в ближайшее время расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией.