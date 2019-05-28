Украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за ветра

"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - указали в ведомстве.

Днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

По Украине днем 28 мая порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 28 мая в Украине до 29 градусов тепла.