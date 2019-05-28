Украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Жителей запада Украины предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 28 мая, - с грозами, местами градом, на Закарпатье и в Карпатах значительными дождями. Днем по Украине ожидаются порывы ветра 15-18 м/с - "желтый" уровень опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - указали в ведомстве.
Днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
По Украине днем 28 мая порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, 28 мая в Украине до 29 градусов тепла.