Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через вітер

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Жителів заходу України попередили про погіршення погодних умов у вівторок, 28 травня, - з грозами, подекуди градом, на Закарпатті та в Карпатах значними дощами. Вдень по Україні очікуються пориви вітру 15-18 м/с - "жовтий" рівень небезпечності. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"28 травня в західних областях грози, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі", - вказали у відомстві.

Вдень на Правобережжі очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

По Україні вдень 28 травня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 28 травня в Україні до 29 градусів тепла.

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