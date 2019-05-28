Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Жителів заходу України попередили про погіршення погодних умов у вівторок, 28 травня, - з грозами, подекуди градом, на Закарпатті та в Карпатах значними дощами. Вдень по Україні очікуються пориви вітру 15-18 м/с - "жовтий" рівень небезпечності. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"28 травня в західних областях грози, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі", - вказали у відомстві.
Вдень на Правобережжі очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
По Україні вдень 28 травня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, 28 травня в Україні до 29 градусів тепла.