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Сьогодні в Україні до 29 градусів тепла

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Короткочасні дощі у вівторок, 28 травня, очікуються на заході України, у Карпатському регіоні - значні дощі. На решті території - без опадів. Повітря вдень прогріється до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"28 травня у західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів", - вказали у повідомленні.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день літа.

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