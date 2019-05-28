Сегодня в Украине до 29 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Кратковременные дожди во вторник, 28 мая, ожидаются на западе Украины, в Карпатском регионе - значительные дожди. На остальной территории - без осадков. Воздух днем прогреется до 29 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"28 мая в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории переменная облачность, без осадков", - указали в сообщении.
Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Правобережье порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.