Украинцев предупредили об угрозе наводнений из-за ливней

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В связи с ожидаемыми сильными дождями в ближайшие дни на реках во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях возможно формирование дождевых паводков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел - до 2,0-2,5 м, возможен выход воды на пойму", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в этих местах возможно образование интенсивного местного склонного стока, образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

Так, грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с ожидаются днем ​​27 июня во Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях.

28-29 июня, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.

Напомним, 27 июня в Украине ожидаются дожди и жара.

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