Українців попередили про загрозу паводків через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У зв’язку з очікуваними сильними дощами найближчими днями на річках у Львiвській, Iвано-Франкiвській, Чернівецькій областях можливе формування дощових паводків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня, у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків з пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих дiлянках та у мiсцях звуження русел - до 2,0-2,5 м, можливий вихiд води на заплаву", - повідомили у відомстві.
Крім того, у цих місцях можливе утворення інтенсивного мiсцевого схилового стоку, утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки.
Так, грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с очікуються вдень 27 червня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях.
28-29 червня, внаслідок впливу активних атмосферних фронтів, в Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями Тернопільській та Хмельницькій областях очікуються тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); подекуди грози, посилення вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, 27 червня в України очікуються дощі та спека.